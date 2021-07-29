Распугавший инвесторов Пекин попытался успокоить их деньгами

Китайский центральный банк скорректировал свою стандартную политику и влил дополнительные объемы средств в финансовую систему, пытаясь успокоить рынки. Ранее инвесторов напугали меры Пекина по ужесточению регулирования в ряде отраслей, и на биржах началась распродажа акций, пишет Bloomberg.

Народный банк Китая поддержал ликвидность в рамках сделок по покупке ценных бумаг с обязательством обратной продажи на 30 миллиардов юаней (4,6 миллиарда долларов), увеличив объемы с 10 миллиардов юаней впервые с 30 июня. Это вливание денег расценивается как сигнал о том, что регуляторы рассчитывают успокоить ситуацию, которая сложилась на рынках после появления информации о реформах в образовательном секторе страны.

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«Народный банк Китая добавил ликвидность сейчас, чтобы успокоить и поддержать рынки. Кроме того, спрос на средства больше, поскольку приближается конец месяца, отмечается некоторый дефицит», — разъяснил Мин Мин, аналитик инвестиционного банка Citic Securities.

Операции с ликвидностью 29 июля прошли после того, как представители регулятора рынка ценных бумаг Китая встретились с руководителями крупных инвестиционных банков вечером 28 июля. Государственные СМИ также опубликовали серию статей, из которых можно заключить, что разгромные меры зашли слишком далеко. Некоторые аналитики предполагали, что связанные с правительством фонды могли начать вмешиваться в ситуацию, чтобы поддержать рынки. В итоге индекс биржи в Шэньчжэне CSI 300 вырос на 1,89 процента.

К обвалу акций на китайских биржах в конце июля привела информация о новом ужесточении правил ведения бизнеса, касающаяся компаний образовательного сектора. О намерении Пекина серьезно ужесточить требования к работе подобных организаций стало известно 23 июля. Предполагалось, что им не позволят привлекать капитал и выходить на биржу. Панике инвесторов также способствовали меры в отношении компаний технологического сектора, включая штраф Tencent.