Китай обрушил биржу своего бунтующего города

Падение котировок акций китайских технологических компаний привело к обрушению биржи Гонконга, несколько месяцев бунтовавшего против политики Пекина, следует из данных площадки Hang Seng.

Основной индекс Hang Seng снизился более, чем на пять процентов, правда, затем отыграл часть падения. В итоге потери по итогам торговой сессии ограничились 4,22 процента. За два последних дня снижение составило восемь процентов.

Основной причиной падения стала распродажа акций крупных китайских технологических компаний, торгующихся на Hang Seng, среди которых телекоммуникационная корпорация Tencent и маркетплейс Alibaba Group. Котировки первого упали за два дня на 8,98 процента, второго — на 6,35 процента.

Распродажа произошла на фоне анонса новых требований к китайским сервисам доставки еды. Теперь они обязаны будут гарантировать сотрудникам оплату труда не ниже уровня минимальной зарплаты в конкретно регионе. Нововведение должно коснуться сервисы Meituan и Ele.me, входящие в Alibaba Group.

Гонконгская биржа традиционно используется китайскими компаниями, ориентированными на западную аудиторию, поскольку позволяет размещать акции с меньшими регуляторными требованиями и привлекать более широкий круг иностранных инвесторов.

Однако в последнее время площадка ощутила на себе ужесточение политики Пекина в финансовом секторе (в частности, процедуры IPO), в том числе после многомесячных протестов жителей Гонконга против китайского закона об экстрадиции. Он был отклонен, однако протесты привели к принятию еще более жесткого закона о национальной безопасности.

