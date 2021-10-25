Мятежный китайский техногигант потерял сотни миллиардов долларов

Капитализация Alibaba за год рекордно снизилась после критики Джека Ма в адрес Пекина

Мятежный китайский гигант Alibaba Group Holding, основатель которого Джек Ма осенью 2020 года позволил себе критику в адрес Пекина, за год потерял 344 миллиарда долларов капитализации — это глобальный рекорд, подсчитал Bloomberg.

В начале октября акции Alibaba упали до рекордного минимума на торгах в Гонконге на фоне ужесточения требований к компании и призывов властей к реструктуризации финтех-бизнеса. К концу месяца стоимость акций техногиганта восстановилась на 30 процентов, но по-прежнему была на 43 процента ниже, чем в октябре 2020-го года.

Помимо Alibaba, в пятерке «лидеров» по снижению рыночной стоимости за последний год — китайские Kuaishou Technology (минус 104 миллиарда долларов), Ping An (минус 66,1 миллиарда долларов), Tencent (65,4 миллиарда) и американская Zoom (63 миллиарда).

Осенью прошлого года стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин лично дал распоряжение приостановить размещение акций Ant Group — после того, как Джек Ма раскритиковал правила, регулирующие отрасль высоких технологий в Китае. Выход компании на биржу мог стать крупнейшим IPO в истории, но комитет по контролю над ценными бумагами Китая одобрил приостановку листинга из-за «изменения условий финансово-технического надзора».

После конфликта с Ма Пекин ужесточил регулирование в ряде отраслей, что коснулось, в частности, технологических гигантов, а также сектора образовательных услуг. В сентябре Bloomberg подсчитал, что впервые с 2017 года в десятке крупнейших компаний мира не осталось ни одной китайской.