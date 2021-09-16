В десятке крупнейших компаний мира не осталось китайских

Tencent последней из китайских компаний выпала из топ-10 по капитализации в мире

Китайские компании на фоне последних регуляторных инициатив Пекина продолжают терять капитализацию. В результате впервые с 2017 года в десятке крупнейших компаний мира не осталось ни одной китайской, пишет Bloomberg.

Последней из списка выпал холдинг Tencent. В течение торговой сессии в четверг, 16 сентября, акции компании упали на 1,3 процента, до 57,52 доллара. В результате она подешевела до 558,5 миллиарда долларов и пропустила вперед американскую Nvidia.

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Ранее топ-10 покинула Alibaba, вместе с Tencent она стала главной пострадавшей от действий китайских властей, причем атака началась именно на нее. В ноябре прошлого года Пекин остановил первичное размещение акций Ant Group, «дочки» Alibaba, на фоне ряда неосторожных высказываний руководителя головной компании Джека Ма.

Вслед за этим последовало более широкое преследование технологических гигантов. Акции Tencent стали падать после начала критики онлайн-игр в государственных СМИ, стартовавшей в начале августа. Вскоре Пекин ограничил тремя часами в неделю время, которое дети могут проводить за играми.

На этой неделе власти потребовали от крупнейших компаний, в том числе от Alibaba и Tencent, отказаться от запретов на использование продуктов конкурентов на своих площадках. Сразу после этого на Гонконгской бирже акции Alibaba упали на 4,23 процента, а Tencent — на 2,45 процента.

Об изменении отношения к крупным компаниям глава КНР Си Цзиньпин объявил в середине августа. Он призвал к «разумной корректировке чрезмерных доходов», что на практике означает требование вкладывать средства в государственные инфраструктурные проекты.