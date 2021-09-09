Акции китайских игровых гигантов упали на фоне репрессий

Акции китайских игровых гигантов обрушились на фоне ужесточения правил для игровых компаний, в частности, запрета играть в видеоигры свыше трех часов в неделю для лиц младше 18 лет. Reuters сообщает, что крупные компании в очередной раз пострадали от новой репрессивной политики Пекина.

Акции Tencent упали на 8,48 процента на торгах в Азии. Акции NetEase, котирующиеся на Гонконге, упали на 11,03 процента после снижения ее акций на 4,95 процента на американской бирже. Акции Bilibili, котирующиеся на Гонконгской фондовой бирже, упали на 8,89 процента.

Как сообщает Reuters со ссылкой на агентство Xinhua, 8 августа правительство Китая распорядилось, чтобы разработчики игр приняли меры по реализации более жестких правил. Компании призвали воздержаться от участия в ненадлежащей конкуренции и сосредоточиться на внедрении инноваций. Официальный Пекин привлек внимание руководства компаний разработчиков игр к тому, что надо «решительно пресекать неправильные тенденции», такие как сосредоточение только на прибыли и на трафике, а также изменить правила и дизайн игрового процесса, которые побуждают игроков развлекаться. После таких требований властей представители развлекательного сектора Tencent и NetEase заявили, что будут работать над тем, чтобы полностью соответствовать политике регулирующих органов.

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Китайские инвесторы также получили предупреждение. Официальная газета Securities Times в своем комментарии предостерегла их от «слепой» покупки китайских акций в надежде получить прибыль от так называемой «метавселенной» – коллективного виртуального пространства, основанного на технологиях виртуальной реальности. Комментарий появился в СМИ на фоне недавнего всплеска акций компаний Shenzhen Zhongqingbao Interaction Network и Perfect World, которые занимаются развитием подобных технологий. После предостережения акции компаний сектора обрушились: Wondershare Technology упала на 10,98 процента, а Goertek упала на 8,9 процента.

В августе Пекин принял решение ограничить время на видеоигры лицам младше 18 лет. По новым правилам игровые платформы могут допускать к своим сервисам детей только с 20 до 21 часа по пятницам, выходным и праздничным дням. Раньше ограничение игрового времени для подростков составляло полтора часа в день. Ужесточение направлено, как утверждает правительство, на борьбу с игровой зависимостью юных китайцев.

Жесткое регулирования китайского игрового бизнеса происходит параллельно с более широкими репрессиями, затронувшими различные секторы. От новой политики Пекина особенно пострадали техногиганты (https://lenta.ru/news/2021/08/31/one_more/) и частное образование. Усиленный государственный контроль над крупными компаниями во многом связан с реализацией политики «общего процветания», нацеленной на уничтожение неравенства в стране. Новые законопроекты замедлили экономический рост Китая, который только начал восстанавливаться после пандемии коронавируса.