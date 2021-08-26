Китай ограничил рост своей экономики

Китайские репрессии против разных индустрий — от черной металлургии до образования и недвижимости — подорвали финансовые рынки и ограничили перспективу роста второй самой большой экономики мира, считают эксперты Bloomberg.

Пекин дал понять, что будет и дальше вводить новые ограничения для бизнеса. Но экономисты уверены, что властям нужно аккуратнее управлять темпами и интенсивностью репрессий против экономики, которая из-за новых вспышек коронавируса ослабевает быстрее, чем ожидалось. Тем не менее председатель правящей партии Си Цзиньпин заявил, что Китай достигнет главных экономических и социальных показателей, установленных на 2021 год, и при этом сохранит контроль над распространением коронавируса.

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Сложно предугадать последствия ограничений на рост экономики в долгосрочной перспективе, но можно оценить, как сказываются решения правительства на бизнесе уже сейчас, указывает агентство. Китай установил амбициозную цель — избавиться от выбросов углерода к 2060 году. Задача достаточно сложная с учетом того, что выбросы пока даже не достигли своего пика. В соответствии со своим планом Пекин пообещал повысить использование возобновляемых источников энергии и разработать новые технологии для поглощения выбросов. Несмотря на то, что руководство Коммунистической партии попросило воздержаться от любых радикальных мер, власти также обязались снизить добычу стали — на черную металлургию приходится более 15 процентов выбросов по стране. Последствия этого решения сказались на промышленности. Производство стали в июле опустилось на самую низкую отметку за 15 месяцев. Добыча угля тоже упала до самого низкого уровня за последние четыре месяца.

Темпы сокращения выбросов углерода могут ограничить экономический рост, если спрос превысит предложение. «Экономический рост — это краткосрочная цель, в то время как понижение добычи стали — это долгосрочная цель. Если возникает конфликт, необходимо ставить в приоритет экономический рост и занятость населения», — сказал ведущий экономист по Китаю и Северной Азии в Standard Chartered Plc Дин Шуан.

Коммунистическая партия Китая в последние годы взяла курс на «всеобщее процветание». Глава КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости «разумной корректировки чрезмерных доходов» и призвал богатых людей быть ближе к обществу. Некоторые крупные компании уже последовали совету лидера. Так, например, фирма Pinduoduo обещала пожертвовать 1,5 миллиарда прибыли на помощь фермерам.