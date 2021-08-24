Коронавирус обрушил азиатскую экономику

Распространение «дельта»-штамма коронавируса и медленные темпы вакцинации обрушили экономику азиатского региона. Прибыль в Азии по итогам сентября, вероятно, упадет впервые за шесть кварталов. Производительность фабрик на юго-востоке региона в июле снижалась быстрее всего с июня 2020 года. Об этом сообщает Reuters.

До недавнего времени экономика Азии активно восстанавливалась после прошлогодней рецессии. Но из-за новой волны заболеваемости инфекцией магазины снова пустеют, а фабрики закрываются, и вместе с тем снижаются перспективы роста корпоративной прибыли. Экономические показатели в годовом исчислении продолжают демонстрировать стабильное восстановление, особенно в сравнении с низкими цифрами 2020 года, но квартальные показатели демонстрируют замедляющуюся динамику. Глава исследовательского центра ING в Сингапуре Роб Карнелл уверен, что причиной всему — медленная вакцинация.

По данным Reuters, в третьем квартале 2021 года, который закончится в сентябре, крупнейшие азиатские компании зафиксируют первое снижение прибыли за полтора года — она упадет приблизительно на 6,19 процента.

По мнению главного инвестиционного стратега Mitsubishi UFJ Morgan Stanley Securities в Токио Норихиро Фухито, в краткосрочной перспективе многое будет зависеть от темпов вакцинации в Юго-Восточной Азии, основной производственной базы региона, и от того, предпримет ли Китай дополнительные шаги для поддержки своей экономики.

В Юго-Восточной Азии рост числа случаев коронавируса и последующие ограничительные меры негативно отразились как в сфере услуг, так и в производственном секторе. Согласно данным IHS Markit, активность фабрик в регионе в июле сокращалась самыми высокими темпами с прошлого июня.

Вспышка коронавируса в Юго-Восточной Азии нарушила цепочку поставок для ряда крупнейших мировых производителей. Компании не могут получить автозапчасти и полупроводники, производимые в Таиланде, Вьетнаме и Малайзии. Продажи автомобилей в Китае, второй по величине экономике в мире, в июле упали на 11,9 процента по сравнению с тем же месяцем 2020 года на фоне пандемии и глобальной нехватки полупроводников.