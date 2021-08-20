Ценам на автомобили предсказали рост

Глобальная нехватка микросхем растет, ухудшая положение автомобильной промышленности. Эксперты предсказывают, что цены на транспорт в США продолжат увеличиваться до конца 2022 года, пишет NBC News.

Производители надеялись, что к осени дефицит полупроводников, из которых делают микросхемы для современных автомобилей, закончится. Но их нехватка становится все более серьезной, и компании вынуждены выпускать меньше автомобилей, в то время как потребительский спрос восстанавливается. Генеральный директор Mercedes Ола Каллениус заявил аналитикам, что цены останутся высокими и в 2022 году. До тех пор, пока поставки чипов не станут стабильными, объем производства автомобилей останется значительно ниже нормы.

Компания Cox Automotive Чарли Чесбро сообщила, что общий объем непроданных машин в июле 2020 года составлял всего 1,2 миллиона новых автомобилей, хотя норма продаж летом обычно достигает трех миллионов. Средняя сумма сделки выросла до 42 тысяч долларов. Цены на автомобили в среднем увеличились на 3 тысячи долларов по сравнению с уровнем до пандемии.

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Жители США рассказали NBC News, что приобретение новой машины сейчас стало сложным процессом, требующим много времени и денег. Видя растущую покупательную активность, дилеры еще больше завышают цены на популярные модели автомобилей. В связи с этим цены на подержанные машины тоже достигли рекордного уровня. Такая тенденция прослеживается во всем мире.

Автомобильный рынок США переживает кризис с начала пандемии. Производство было частично приостановлено из-за локдауна. С распространением вируса продажи рухнули на 40 процентов, тогда экономисты считали, что спрос будет таким же, как во время Великой депрессии 1920-х. Но рынок оживал намного быстрее, чем ожидалось, покупатели скупили все, что было в наличии у дилеров.

В начале 2021 года автопроизводители надеялись восстановить свои запасы. Именно тогда о себе заявили неожиданные последствия коронакризиса. Когда заводы закрылись, промышленность сократила заказы на полупроводники. Производители микросхем, в свою очередь, переориентировали производство на удовлетворение стремительно растущего спроса на бытовую электронику.

От этого пострадали практически все автомобильные компании, от Audi до Toyota. В последние недели General Motors сократила производство полноразмерных пикапов Chevrolet Silverado и GMC Sierra. А Nissan закрыл большой сборочный завод в города Смирна в штате Теннесси. Кроме того, Mercedes-Benz перестанет ввозить в США модели V-8, и дилерам сообщили, что ждать поставок придется до следующего года.