Крупнейшие автопроизводители столкнулись с глобальной проблемой

Глобальный дефицит полупроводников, вызванный пандемией коронавируса, повлек кризис на мировом автомобильном рынке — компании испытывают трудности с покупкой ключевых деталей для своих товаров. The Economist утверждает, что нехватка чипов снизит объем производства транспортных средств в 2021 и 2022 годах, несмотря на то, что спрос на них восстанавливается.

При отсутствии полупроводников в автомобиль невозможно установить сложную электронику, которая управляет развлекательными системами, функциями безопасности и передовыми вспомогательными средствами вождения. Многие корпорации сократили смены на сборочных конвейерах, а некоторые временно закрыли фабрики. Представитель аналитического центра Centre Automotive Research считает, что при такой тенденции мировое производство автомобилей в 2021-м сократится на 5,2 миллиона единиц по сравнению с предыдущим годом и составит 74,8 миллиона.

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О том, что транспортный сегмент в экономике переживает серьезный кризис, говорят показатели, публикуемые крупнейшими игроками на рынке. Чистая прибыль Ford во втором квартале снизилась вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — и основной причиной стала именно нехватка микросхем. Jaguar Land Rover ожидает падение продаж на 50 процентов к осени, а компания Stellantis, выпускающая Fiat, Peugeot, Chrysler, Opel и Citroën, заявила, что в этом году произведет на 1,4 миллиона автомобилей меньше, чем ожидалось.

Нехватка микросхем началась с наступлением пандемии коронавируса — она резко повысила спрос со стороны производителей электронных устройств, так как многие перешли на удаленную работу и стали окружать себя бытовыми приборами для работы и развлечений. Другая причина кризиса на авторынке заключается в том, что компании недооценили быстрые темпы восстановления спроса на транспорт в 2020 году. Ожидая слабых продаж, корпорации сократили заказы микросхем. На автомобильные концерны приходится около 10 процентов всего мирового спроса электросхем, в связи с чем производители чипов не всегда могут подстроиться под заказы автомобильной индустрии. Поэтому теперь, когда компании увидели готовность покупателей снова приобретать машины, получить достаточно полупроводников оказалось уже не так просто.

Дело в том, что крупные автомобильные фирмы давно передали разработку большинства технологий на аутсорсинг крупным поставщикам, таким как Bosch или Denso из Японии. Для изготовления нужных комплектующих эти поставщики покупают платы и микроконтроллеры у поставщиков следующего, более низкого уровня, которые, в свою очередь, покупают чипы у производителей полупроводников. Такая производственная цепочка поместила автомобильные компании на расстояние вытянутой руки от изготовителей микросхем.

В июле российские автоконцерны потерпели падение продаж на 10 процентов из-за нехватки комплектующих. Председатель правления дилера «Авилон» Андрей Павлович отметил, что хуже всего отсутствие чипов сказалось на производстве самых современных моделей.