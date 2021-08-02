Крупнейшая экономика Европы столкнулась с проблемами

Промышленный сектор Германии в июле оживился по сравнению с предшествующим месяцем, однако при этом рост производства сдерживался из-за проблем с поставками, пишет Reuters.

Окончательный индекс деловой активности в производстве (Purchasing Managers' Index, PMI), оцениваемый компанией IHS Markit, в июле составил 65,9 пункта и возрос по сравнению с июнем на 0,8 пункта. Июльский показатель стал одним из самых высоких за все время наблюдений, проводимых с 1996 года. Крупнейшей экономике Европы помогли меры поддержки со стороны правительства.

Высокий спрос из-за рубежа увеличил количество заказов, но, несмотря на все это, из-за дефицита комплектующих — в частности, полупроводников — компании не смогли добиться лучших результатов. Директор по экономике IHS Markit Тревор Балчин подчеркнул, что «последние результаты опроса дополнительно подтвердили то, что рост производства сдерживается дефицитом в поставках».

«Время доставки продукции со стороны поставщиков в июле продолжило существенно увеличиваться, хотя и были некоторые признаки того, что пик давления уже в прошлом, поскольку уровень задержек был самым низким за пять месяцев», — рассказал он.

При этом быстро росли и цена факторов производства, и отпускные цены, где инфляция достигла рекордного уровня, продолжив пятимесячную серию максимальных значений. В июле рост индекса потребительских цен стал самым высоким за 13 лет, что заставило профсоюз работников сферы услуг Verdi требовать серьезного повышения зарплат.

Дефицит полупроводников, возникший на фоне коронавирусного кризиса, стал глобальной проблемой для производителей электроники и других индустрий. В мае аналитики компании AlixPartners подсчитали, что из-за дефицита полупроводников автопромышленность только в 2021 году недосчитается 110 миллиардов долларов выручки и вынуждена будет сократить производство на 3,9 миллиона машин. Однако в июле крупнейший производитель чипов анонсировал выход из сложившейся ситуации.

