Автопроизводителям пообещали выход из сокрушительного кризиса

Автопроизводителей ждет серьезное улучшение ситуации с поставками полупроводников в ближайшие недели, сообщил крупнейший производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Теперь индустрия может рассчитывать на выход из сокрушительного кризиса с дефицитом комплектующих, отмечает Financial Times.

В первом полугодии TSMC на 30 процентов нарастила производство микроконтроллеров, необходимых для изготовления электромобилей, а по итогам года рост должен составить 60 процентов, сообщили в компании. Там также сказали, что намерены продолжать инвестиции, которые поддержат поставки полупроводников в долгосрочной перспективе. Компания планирует вложиться и в новые заводы, в том числе за пределами Тайваня. О серьезном увеличении производственных мощностей ранее объявил еще один производитель чипов, United Microelectronics Corporation.

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В июне третья по величине компания отрасли прогнозировала, что кризис продлится не меньше года. При этом на фоне дефицита полупроводников доходы крупнейших производителей рекордно росли. Общие доходы компаний в первом квартале года составили 22,75 миллиарда долларов, из которых более половины при этом приходилось на TSMC.

С нехваткой чипов мир столкнулся на фоне коронавирусного кризиса, когда резко возрос спрос на технику, в том числе на компьютеры, необходимые для перехода к удаленной работе. В итоге трудности возникли у производителей электроники и автомобилей. В мае аналитики компании AlixPartners подсчитали, что из-за дефицита полупроводников автопромышленность только в 2021 году недосчитается 110 миллиардов долларов выручки и вынуждена будет сократить производство на 3,9 миллиона машин. Из-за недостатка новых автомобилей потребители вынуждены были приобретать старые, что привело к их подорожанию и способствовало общей инфляции сразу в ряде государств.

