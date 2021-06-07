Назван срок окончания дефицита чипов в мире

Мировой дефицит чипов, осложняющий производство автомобилей и электроники, продлится еще как минимум год. Такой срок назвала сингапурская компания Flex — третий в мире крупнейший производитель микросхем, сообщает Financial Times.

Как рассказала главный специалист по закупкам и цепочкам поставок Flex Линн Торрел, на фоне роста спроса ситуация нормализуется не раньше середины 2022 года. По ее словам, некоторые производители ждут, что дефицит продолжится и в 2023 году.

Оптимистичный сценарий, добавила Торрел, возможен при успешной прививочной кампании и в том случае, если люди начнут больше тратить в сфере услуг и меньше — на вычислительную технику и электронику для «удаленки». Flex поставляет микросхемы для автомобилей, медицинских устройств и потребительской электроники.

С другой стороны, глобальная нехватка комплектующих сыграла на руку производителям: доходы десяти крупнейших компаний рекордно выросли. Общие квартальные доходы компаний выросли до 22,75 миллиарда долларов.

При этом примерно 57 процентов доходов приходились на одного тайваньского производителя — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Аналитики TrendForce считают, что рост доходов производителей полупроводников продолжится c ростом цен и сохранением спроса на их продукцию.