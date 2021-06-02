Дефицит чипов рекордно обогатил их производителей

Доходы 10 крупнейших мировых производителей чипов в первом квартале 2021 года рекордно выросли на фоне мирового дефицита такой продукции, свидетельствует исследование аналитической компании TrendForce, которое приводит CNBC

Чипы используются повсюду — от зубных щеток до автомобилей, и от них напрямую зависят многие важнейшие отрасли мировой промышленности. Аналитики TrendForce отмечают, что производители активизировали свою работу в условиях стремительного растущего спроса на самые разные устройства, а дефицит позволил им поднять цены на свою продукцию.

Общие квартальные доходы компаний выросли до 22,75 миллиарда долларов. При этом примерно 57 процентов доходов приходились на одного тайваньского производителя — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC). Аналитики TrendForce считают, что рост доходов производителей полупроводников продолжится c ростом цен и сохранением спроса на их продукцию.

С дефицитом полупроводников мир столкнулся на фоне коронавирусного кризиса: в пандемию резко возрос спрос на технику, в том числе на компьютеры, необходимые для перехода к удаленной работе. Кризис уже отразился на крупнейших производителях электроники и автомобилей, а американские компании обратились к властям с просьбой выделить 50 миллиардов долларов дотаций на исследования и расширение выпуска полупроводников.

В компании International Business Machines (IBM), лидере в производстве программного обеспечения, считают, что цены на электронику и автомобили на фоне дефицита чипов будут расти как минимум до 2023 года