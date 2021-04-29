Названа причина грядущего скачка цен на смартфоны и иномарки

Крупнейших производителей электроники и автомобилей поставил в тупик дефицит чипов. Кризис уже ощутили на себе Apple, Samsung Electronics Co, а также автопроизводители BMW и Ford, Honda и Tesla. Компании вынуждены сокращать выпуск и нести потери в выручке. Это может обернуться ростом цен на их продукцию, отмечает агентство Bloomberg.

Компания Samsung — производитель и пользователь чипов — заявила, что выручка и прибыль ее подразделения по выпуску смартфонов Galaxy снизятся в этом квартале из-за дефицита компонентов и слабого спроса на флагманские модели. Honda в мае остановит производство автомобилей на трех заводах в Японии на неделю. BMW в Англии — на три дня. Генеральный директор Tesla Илон Маск также считает нехватку микросхем «огромной проблемой».

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«Ограничения поставок снижают продажи наиболее популярных во время коронавируса продуктов Apple — iPad и Mac», — заявил главный финансовый директор Apple Лука Маэстри. Для производителя «яблочной» продукции убытки составят около 4 миллиардов долларов.

Дефицит чипов вызван резким скачком спроса на электронику в пандемию — ноутбуки, смартфоны, а также бытовая техника для жизни и работы из дома. Дефицит полупроводников уже ударил по автопродажам, в январе они упали сразу на 28 процентов, во втором квартале ситуация только усугубилась. По прогнозам экспертов, это может затянуться до 2022 года, а мировые автопроизводители рискуют потерять более 60 миллиардов долларов несостоявшихся продаж.