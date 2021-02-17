Продажи машин в Европе рухнули

Автопродажи в Европе рухнули на 28 процентов в январе этого года. Подсчеты по пяти крупнейшим рынкам (Германии, Франции, Великобритании, Италии и Испании) сделало издание Bloomberg.

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По прогнозам экспертов, в феврале продажи машин снизятся на 10 процентов, поскольку во многих странах сохраняются карантинные меры, а автопроизводители столкнулись с нехваткой чипов памяти. По данным Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA), в прошлого году автопродажи упали на 18,9 процента.

Автомобильная отрасль столкнулась с дефицитом чипов, потому что в пандемию резко вырос спрос на бытовую электронику. У автопроизводителей возникают проблемы с поставками, ситуация может усугубиться, отмечают эксперты. Нехватка чипов уже вынуждает компании снижать производство. В январе Honda снизила выпуск на японском заводе примерно на четыре тысячи автомобилей, а General Motors Co. обратилась к правительству Тайваня за помощью в обеспечении поставок микросхем.

Продажи новых автомобилей в России упали на 4,2 процента в январе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Рынок сокращается второй месяц подряд после трех месяцев роста. При этом стоимость машин с начала года выросла на 2-5 процента.