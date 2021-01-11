В России из-за обвала рубля начался резкий рост цен на машины

Стоимость автомобилей в России с начала года выросла на 2-5 процента. При этом аналитики считают, что такая динамика — только начало, поскольку еще не все продавцы отразили в ценах осенний обвал рубля, пишет «Коммерсантъ».

Подорожание отмечают опрошенные изданием автодилеры. Так, цены на машины Volkswagen в среднем выросли на 2 процента, Hyundai добавил 15-50 тысяч рублей, Audi — 2,2 процента. У Mercedes рост стоимости составил 5 процентов, у Volvo — 100 тысяч рублей на базовые комплектации и 5 процентов на опции.

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Модели экономкласса, в том числе Lada, также растут в цене. Granta и Vesta — на 2,5 процента (11 тысяч рублей) и 3,8 процента (23 тысячи), XRAY — на 0,8 процента (5 тысяч), Lada 4x4 — на 2,9 процента (15 тысяч), Vesta Sport — на 1,5 процента (15 тысяч рублей)

Во Fresh Auto подтверждают рост на 2-3 процента и ожидают, что возможный рост утильсбора заставит увеличить стоимость автомобилей еще на пять процентов.

При этом дилеры не спешат вести поставки по новым ценам, так как покупатели пока не готовы к новым реалиям. В настоящее время машины можно купить по стоимости 2020 года, а дефицит исчезнет только к концу первого квартала 2021-го.

Ранее эксперты предсказали дальнейший рост оптовых цен на бензин в России вслед за подорожанием нефти на мировых рынках.