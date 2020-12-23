Кремль высказался о ценах на бензин в России

Цены на бензин в России стабильные, поэтому россияне не задавали вопросы о стоимости топлива президенту Владимиру Путину на его ежегодной пресс-конференции, которая прошла в декабре. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«В этом году нет ничего по ценам на бензин, цены все-таки были стабильными на топливо», — сказал Песков. По его словам, россиян из регионов больше интересовали вопросы газификации, ЖКХ и отопления.

В ходе пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря, Путин пообещал ускорить газификацию Россию и к 2025 году довести ее уровень с нынешних 71,1 процента до 90 процентов. Президент отметил, что в 2020 году «Газпром» потратил на эти цели дополнительно 22 миллиарда рублей. Общий объем расходов на газификацию составил 56 миллиардов.

Путин уточнил, что больше денег тратится на газификацию сельской местности. В целом российские власти намерены сделать акцент именно на нее, однако провести газ в некоторые районы будет невозможно технически.