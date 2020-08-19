План по газификации России оказался невыполним

На встрече с президентом России Владимиром Путиным глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о невыполнении плана по газификации страны, что было установлено в ходе плановой проверки. Расшифровка текста опубликована на сайте Кремля.

По его данным, в настоящее время идет сильное отставание от целевых показателей. Так, за последние три года оказалось выполнено только 15 процентов плана. При этом финансирование мероприятий снижается.

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Кудрин напомнил, что себестоимость подачи газа в России зачастую выше тарифа, и «Газпрому» приходится компенсировать потери за счет экспортной выручки. В связи с проблемами на европейском газовом рынке компания получает убытки и не в состоянии финансировать газификацию.

Другие нарушения связаны с несинхронизированностью работы компании и региональных властей. В некоторых случаях проложены магистральные и межпоселковые сети, но не готовы районные и муниципальные.

Проблемой остается гигантская задолженность потребителей. На данный момент она составляет 331 миллиард рублей, причем в республиках Северного Кавказа по-прежнему продолжается отпуск газа без договоров. Решения, которые могли бы нормализовать ситуацию, приняты, но не исполняются.

Ранее первый замминистра экономического развития Андрей Иванов рассказал, что «Газпром» собирается профинансировать проект газификации России за счет так называемых «вечных облигаций». Этот инструмент означает выпуск долговых бумаг, погашение которых не предполагается, только выплата купонного дохода.

Такое решение принято на фоне беспрецедентного падения экспорта и доходов от него. Однако в ближайшие полгода в компании рассчитывают, что смогут поправить ситуацию.