Газовый монополист «Газпром» поставил под угрозу финансы России, которая владеет более чем 38 процентами компании. По итогам 2020 года «Газпром» может не сдержать обещание о выплате акционерам дивидендов в размере не менее 40 процентов от прибыли компании. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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Причиной стало медленное восстановление цен на газ в Европе после обрушения в начале года. В компании ожидают существенного роста долговой нагрузки по итогам 2020 года. Если отношение чистого долга к EBITDA превысит 2,5 раза, то «Газпром» имеет право опустить уровень выплат ниже установленного минимального значения.

По итогам первого квартала отношение чистого долга к EBITDA уже составило 1,5 раза. Аналитики ожидают ухудшения показателей во втором и третьем кварталах. В самом «Газпроме» полагают, что коэффициент отношения чистого долга к EBITDA будет выше 2. Однако в газовом монополисте заявили, что не собираются использовать возможное превышение порогового уровня долговой нагрузки как повод избежать выплат акционерам. В компании полагают, что ситуация на рынках восстановится в 2021 году.

«Газпром» в конце 2019 года заявил, что в течение трех лет увеличит размер дивидендов до 50 процентов от скорректированной чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности. По итогам прошлого года компания собиралась заплатить акционерам не менее 30 процентов, в 2020 году поднять показатель до 40 процентов, а в 2021-м выйти на 50 процентов.