Доходы «Газпрома» от поставок за рубеж упали в два раза

В период с января по май 2020 года доходы «Газпрома» от поставок за рубеж снизились более чем в два раза — на 53 процента — по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС) России пишет ТАСС.

За пять месяцев российский монополист на экспорт трубопроводного газа получил 9,7 миллиарда долларов, из них на май пришлось 1,12 миллиарда, это на 15 процентов меньше, чем в апреле.

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Физический экспорт газа упал почти на четверть (23 процента) до 73 миллиардов кубометров. При этом в 2019 году поставки за рубеж сократились по сравнению с 2018-м.

Экспорт сжиженного природного газа (СПГ) российскими компаниями, напротив, вырос на 9 процентов в годовом выражении, достигнув 27,6 миллиарда кубометров после регазификации. В мае поставки увеличились более чем в два раза по сравнению с апрелем.

Ранее стало известно, что в первом квартале года «Газпром» получил убыток в размере 306 миллиардов рублей, что случилось впервые в истории. Традиционно период с января по март был самым прибыльным для компании.

На этом фоне «Газпром» решил выплатить акционерам почти рекордные дивиденды в размере 15,24 рубля на акцию, также увеличить доходы руководства.

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