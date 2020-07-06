Российский газ оказался самым дешевым для Китая

Во втором квартале стоимость поставок по газопроводу «Сила Сибири» сократилась на десять процентов и составила 183 доллара за тысячу кубометров. Российский трубопроводный газ, идущий по этому маршруту, оказался самым дешевым для Китая, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Генеральной администрации по таможне КНР.

Разница выглядит существенной. Так, газ из Туркмении стоил 227 долларов, из Узбекистана — 212 долларов, из Казахстана — 194 доллара, а из Мьянмы — 365 долларов.

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Статус крупнейшего поставщика по-прежнему сохраняет за собой Туркмения, в 2019 году она поставила 31,2 миллиарда кубометров, а в апреле — по 69 миллионов кубометров.

«Газпром» начал поставки в Китай через «Силу Сибири» в конце 2019 года. Предполагается, что за пять лет поставки вырастут до 38 миллиардов кубометров в год. При этом компания ведет переговоры об увеличении объема контракта до 44 миллиардов.

В момент подписания договора в 2014 году, как утверждали источники, Россия планировала продавать газ дороже 350 долларов за тысячу кубометров. Однако его стоимость меняется поквартально в зависимости от динамики цен на мазут и газойль с лагом в девять месяцев. Это означает, что радикальное снижение стоимости топлива, которое началось в марте, еще не оказало влияния на цены. В Европе, где развит спотовый рынок, российский трубопроводный монополист вынужден в последние полгода продавать газ значительно дешевле, соревнуясь со сжиженным природным газом (СПГ).

Также проблемой для «Газпрома» может стать ситуация с ресурсной базой, которая, как показало расследование «Ленты.ру», не обеспечит планируемую мощность газопровода. Для это компания собирается потратить еще 160 миллиардов рублей и подвести газ с Ковыктинского месторождения к Чаяндинскому.

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