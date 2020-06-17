Многомиллиардную закупку «Газпрома» потребовали проверить

В Федеральную антимонопольную службу (ФАС) поступило два обращения с требованием проверить многомиллиардную закупку «Газпрома», сообщает ТАСС со ссылкой на материалы ведомства.

Заявителями выступили компания «Просперити» и неуказанное физическое лицо. Поводом для жалоб стала закупка 1,3 миллиона тонн труб большого диаметра по предельной цене 98,4 миллиарда рублей.

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Итоги тендера еще не подведены. Процедура была назначена на 16 июня, однако днем ранее в системе госзакупок ее статус был изменен на «работу комиссии». Ожидается, что рассмотрение жалобы ФАС состоится 19 июня.

В недавнем расследовании «Ленты.ру», посвященном строительству газопровода «Сила Сибири», были представлены свидетельства многочисленных нарушений со стороны «Газпрома» при проведении тендеров на строительство и разработку скважин. Приблизительный ущерб превысил 500 миллиардов рублей.

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