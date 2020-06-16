«Газпром» не оставил надежду повысить цены для Польши

Цены на поставки российского газа в Польшу с 2017 года должны быть выше, и для этого есть основания. Таким образом дополнение к контракту купли-продажи с польской PGNiG, подписанное ранее, прокомментировали в «Газпром экспорте», передает ТАСС.

Представитель компании подчеркнул, что вместе с «Газпромом» они не оставляют надежду обжаловать решение Стокгольмского арбитража, которое касается пересмотра контракта с Польшей от 2014 года.

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Накануне, 15 июня, PGNiG сообщила, что в дополнительном соглашении утверждены правила применения формулы цены на газ с 2014 года, а также условия взаиморасчетов, которые должны возникнуть после всех вычислений. Российская сторона обязалась заплатить до 1 июля 2020 года.

Суд постановил, что «Газпром» завышал стоимость поставок и обязал его уплатить Польше штраф в размере 1,5 миллиарда долларов. Российская компания приняла это решение и начала выдавать скорректированные счета.

Тем не менее представители «Газпрома» обратились по поводу окончательного решения арбитража в суд округа Свеа. Польша подчеркивает, что эта апелляция не в состоянии изменить вердикт суда.

Варшава откажется от продления газового контракта с Россией после завершения текущего в 2022 году. Республика намерена обеспечивать свои потребности за счет сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Норвегии. Также Польша не стала продлевать транзитный контракт, перейдя на систему аукционов.

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