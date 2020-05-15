Польша разорвала контракт на транзит газа с Россией

В воскресенье, 17 мая, истекает договор на транзит российского газа через Польшу. Продлевать его Варшава отказалась и тем самым разорвала сотрудничество. Пресс-секретарь «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил, что контракт фактически истек, сообщает Reuters.

По его словам, поставки газа по магистрали «Ямал-Европа» будут продолжатся «в том или ином виде», однако не привел какой-либо конкретики по стоимости транзита и объемам.

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Теперь «Газпрому» придется бронировать на аукционах краткосрочные транзитные мощности у польского оператора Gaz-System. В частности, на период 17-18 мая они будут доступны в ходе торгов, которые запланированы на 17 мая.

Аукцион на квартальные мощности (с июля по 30 сентября) Польша провела еще 4 мая, но в «Газпроме» результат комментировать отказались. Gaz-System также не уточнила будущих поставщиков, но отметила, что забронировано было 80 процентов мощностей.

Прокачка по газопроводу «Ямал-Европа», который через Польшу идет в Германию, составляет 33 миллиарда кубометров в год. Истекающий договор был заключен еще в 1990-е годы.

Из этого транзита 17 миллиардов кубометров идут на внутренние нужды Польши. С 2022 года Варшава решила отказаться от российского газа и полностью перейти на поставки из США и Норвегии, откуда в настоящее время строит газопровод. Контракт на работы заключен в начале мая.

Нежелание Польши покупать российский газ связано с его стоимостью. Глава польской нефтегазовой компании PGNiG Петр Вожняк отмечал, что убытки за год составляют 250 миллионов долларов, при этом «Газпром» отказывается пересмотреть контракт с 2015 года. После поражения в Стокгольмском арбитраже российская компания согласилась снизить цены на газ с марта, но Польша также настаивает на выплате штрафа в размере 1,5 миллиарда долларов.

Ранее сегодня Германия отказалась вывести газопровод «Северный поток-2» из-под действия обновленной газовой директивы Евросоюза. Это решение означает, что труба даже в случае завершения строительства останется полупустой — прокачивать по ней можно будет лишь 27,5 миллиарда кубометров.

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