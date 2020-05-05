Польша приблизилась к полному отказу от российского газа

Польша заключила контракт на строительство морского газопровода Baltic Pipe из Дании, что приблизило страну к полному отказу от российского газа. Об этом говорится в сообщении польской газотранспортной компании Gas System.

Подрядчиком стала итальянская Saipem. Стоимость контракта — 280 миллионов евро. Первые работы начнутся уже во второй половине 2020 года, а полноценные поставки по трубопроводу стартуют 1 октября 2022-го, сообщили в Gas System.

Газопровод Baltic Pipe должен связать месторождения на норвежском шельфе в Северном море с Польшей через Данию. Проект состоит из трех частей: соединения норвежских и датских газовых систем, расширения инфраструктуры Дании и строительства трубы Baltic Pipe. Планируемая мощность газопровода составляет 10 миллиардов кубометров в год.

Польские власти ожидают, что проект позволит увеличить энергетическую независимость страны и Европы в целом от поставок из России. Сама Польша собирается полностью отказаться от российского трубопроводного газа уже в 2022 году.

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