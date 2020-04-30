«Газпром» заставили снизить цены на газ для Польши

Условия поставок российского газа в Польшу будут пересмотрены с марта. «Газпром» заставило снизить цены на газ поражение в Стокгольмском арбитраже, говорится в сообщении на сайте польской PGNiG.

Оператор подтвердил, что обязательство «Газпрома» соответствует его ожиданиям по поводу исполнения решения суда, которое было вынесено 30 марта этого года.

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Вместе с тем арбитраж также постановил, что российская компания должна 1,5 миллиарда долларов за слишком высокие цены на поставки с 1 января 2014 года. Судебное разбирательство по этому поводу длилось с 2015 года.

Ранее в «Газпроме» отказывались оценивать сумму будущих выплат, сославшись на то, что изучают решение. В Польше, в свою очередь, не исключают, что потребуют арестовать активы газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» в счет исполнения решения.

Там называемый Ямальский контракт на поставки газа в Польшу подписан в 1996 году и заканчивается в 2022-м. Он предусматривает поставки до 10 миллиардов кубометров газа в год. Варшава уже добивалась снижения цен в 2012 году.

В связи с текущими спорами в Польше утверждают, что не намерены продлевать соглашение после того, как оно завершится. Глава PGNiG Петр Вожняк объяснял, что убытки компании из-за высокой стоимости российского газа достигают 250 миллионов долларов в год.

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