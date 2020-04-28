В «Северном потоке-2» удивились желанию Польши арестовать активы

Оператор строительства газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG удивился сообщениям о желании Польши арестовать его активы. Пресс-секретарь компании Йенс Мюллер объяснил, что ничего не знает о каких-либо судебных разбирательствах, в рамках которых может случиться арест, передает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал заявление министра государственных активов Польши Януша Ковальского, который сообщил о соответствующих намерениях Варшавы.

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По словам польского чиновника, арест произойдет в рамках компенсации, которую государственному концерну PGNiG присудил Стокгольмский арбитраж. Дело касается завышения стоимости газа, поставляемого в республику. В Варшаве оценивают компенсации в 1,5 миллиарда долларов.

Ранее в «Газпроме» указывали, что считают преждевременным оценивать сумму будущих выплат. Однако в российской компании признали, что получили соответствующее судебное решение.

Решение вынесено по так называемому Ямальскому контракту, который подписан в 1996 году и заканчивается в 2022-м. Он предусматривает поставки до десяти миллиардов кубометров топлива в год. В 2012 году Варшава уже добивалась снижения цены на десять процентов, но в 2015-м потребовала нового снижения.

Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после его завершения. Глава PGNiG Петр Вожняк указывал, что убытки компании из-за дорогого газа составляют 250 миллионов долларов в год.

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