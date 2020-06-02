«Газпром» решил биться с Польшей по примеру Украины

«Газпром» решил биться с Польшей и ее государственной нефтегазовой компанией PGNiG по примеру судебной тяжбы с Украиной и ее «Нафтогазом», говорится в сообщении PGNiG, которое приводит ТАСС. Российский концерн оспорил решение Стокгольмского арбитража о снижении цены на свою продукцию.

«Правление PGNiG сообщает, что 2 июня 2020 года оно получило информацию о представлении ответчиком (далее "Газпром") в Стокгольмский апелляционный суд иска об отмене окончательного решения от 30 марта 2020 года, вынесенного Арбитражным судом в Стокгольме в рамках арбитражного разбирательства», — говорится в сообщении.

Речь идет о судебном разбирательстве, в рамках которого Стокгольмский арбитраж признал цену за российский газ, уплачиваемую PGNiG, слишком высокой и не соответствующей рыночным тенденциям. Согласно решению, цена подлежит пересмотру с ноября 2014 года. «Газпром» должен заплатить в качестве компенсации за уже поставленный и оплаченный газ в размере 1,5 миллиарда долларов.

Нынешний контракт был заключен в 1996 году и будет действовать до 2022-го, после чего, как ранее заявляли в Варшаве, не будет продлен. Польские власти надеются найти альтернативный источник поставок и в качестве приоритетного варианта рассматривают катарский сжиженный природный газ (СПГ), поставляемый по морю.

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Условия контракта предусматривают возможность пересмотра цены в случае ее существенного отклонения от рыночной. В 2012 году PGNiG впервые потребовала пересчета, но получила отказ от «Газпрома».

В 2018 году Стокгольмский арбитраж принял аналогичное решение по спору «Газпрома» с украинским «Нафтогазом». Последний требовал более справедливого расчета цен за уже поставленный газ, а также повышения тарифа за транзит топлива по территории Украины. «Газпром» в ответном иске настаивал на нарушении Киевом прописанного в контракте условия «бери или плати».

Претензии были объединены и рассмотрены в рамках одного дела. После сложения сумм требований суд назначил «Газпрому» компенсацию в 2,56 миллиарда долларов. Позднее она выросла до 2,9 миллиарда за счет начисленных штрафов и пени. Российский концерн долго отказывался выполнять решение суда, в результате чего сталкивался с обеспечительными арестами своих активов за границей, но в итоге признал и оплатил долг в конце 2019 года — перед подписанием нового транзитного контракта с Украиной.

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