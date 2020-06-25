Топ-менеджер «Газпрома» попался на лжи о «Силе Сибири»

Член правления и глава 307 департамента госкомпании «Газпром» Сергей Меньшиков попался на лжи о ликвидации проблем при освоении Чаяндинского месторождения, которое является ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири». Об этом свидетельствует официальный ответ (есть в распоряжении «Ленты.ру») 307 департамента на обращение бывшего сотрудника «Газпрома» Вячеслава Щеголева в Министерство энергетики России (также имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Ведущий инженер обращался в Министерство энергетики еще в феврале 2020 года, ведомство знало о многочисленных нарушениях, однако собственную проверку проводить отказалось и перенаправило информацию в «Газпром», откуда и пришел ответ, что «информация о нарушениях не подтвердилась».

«Представленные Вами предположения либо не подтвердились, либо нашли свое отражение в принятых решениях (актуализация технологической схемы разработки Чаяндинского НГКМ, замена бурового раствора) Департамента (С.Н. Меньшикова) ПАО "Газпром" до Вашего обращения (2017-2019)», — говорится в ответе Меньшикова. Проблема в том, что, судя по документам освоения и разработки месторождения, никакой замены бурового раствора не проводилось (документы имеются в распоряжении «Ленты.ру»). Некачественный буровой раствор «Полиэконол-Флора» используется до сих пор, об этом свидетельствует, например, план работ на скважине №1076 от марта 2020 года. Со стороны «Газпрома» документ подписан Дмитрием Шпинем — одним из фигурантов большого расследования «Ленты.ру».

Ответ Меньшикова Щеголеву «Газпром» 1 /3

По словам Меньшикова, информация о невыходе месторождения на проектную мощность, которое является ресурсной базой для газопровода «Сила Сибири» в Китай — также не подтвердилась, правда, в своем ответе он никак не комментирует внутренние данные «Газпрома», которые утверждают обратное. Более того, слова Меньшикова контрастируют со словами недавно уволенного заместителя начальника 307 департамента Андрея Филиппова, который признавал масштабные проблемы на месторождении.

Щеголев направлял запрос в Минэнерго с целью привлечь дополнительное внимание к проблемам с освоением Чаяндинского месторождения, однако ведомство отказалось как-то влиять на ситуацию и перенаправило его запрос обратно на руководство «Газпрома». Более того, Минэнерго проигнорировало и запрос «Ленты.ру», отказавшись комментировать возможные проблемы с одним из важнейших мегапроектов России, который угрожает многомиллиардному контракту на поставку газа в Китай.

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Госкомпания «Газпром» на многочисленные запросы «Ленты.ру» отвечать отказывается. В компании настаивают, что у проекта «Сила Сибири» проблем нет, однако руководство газовой монополии так и не смогло объяснить многочисленные нарушения на Чаяндинском месторождении. Из расследования «Ленты.ру» следовало, что месторождение не сможет выйти на проектную мощность и обеспечить Китай газом в соответствии с условиями контракта. Более того, для спасения проекта «Сила Сибири» «Газпром», видимо, намерен реализовать проект газопровода «Сила- Сибири-2», невзирая на то, что его экономический смысл совершенно неочевиден. Сам же «Газпром» отказывается комментировать проект «Сила Сибири-2».

В середине июня «Газпром» уволил первого заместителя 307 департамента Андрея Филиппова, который публично признал, что у проекта имеются многочисленные нарушения и проблемы, а само решение о разработке принимал глава «Газпрома» Алексей Миллер в тесном кругу коллег. По данным источников «Ленты.ру», Филиппова убрали из-за того, что информация о проблемах утекла в СМИ. Потенциальные потери госкомпании от просчетов оцениваются более 1,5 триллионов рублей.

«Лента.ру» ранее обращалась в Счетную палату с просьбой отреагировать на расследование и прокомментировать потенциальные потери, а также дать оценку работе главы «Газпрома» Алексея Миллера. В своем ответе Счетная палата проигнорировала все вопросы издания, отметив, что это не входит в ее компетенцию.

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