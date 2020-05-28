«Сила Сибири-2» анонсирована для спасения «Силы Сибири»

Проект газопровода «Сила Сибири-2» анонсирован и создается для спасения проекта «Сила Сибири», который столкнулся с серьезными проблемами при освоении Чаяндинского месторождения. В распоряжении «Ленты.ру» оказался большой доклад инженеров, работающих на Чаянде. Из него следует, что месторождение уже работает на пределе, а мощностей не хватит для исполнения контракта с Китаем.

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Маршрут «Силы Сибири-2», который ранее носил название «Алтай», изменился кардинально. Если раньше газопровод должен был проходить рядом с Павлодарской областью Казахстана и попадать в перемычку между Монголией и Казахстаном, то теперь труба должна пройти от Бованенковского месторождения на Ямале через территорию всей России до Байкала, вблизи которого перейдет границу Монголии и дальше пойдет на Китай.

Актуальный проект «Силы Сибири-2» ПАО «Газпром» 1 /2

Более того, только в последней версии проекта появилась перемычка между газопроводами «Сила Сибири» и «Сила Сибири-2». Все предыдущие планы строительства нового газопровода создание перемычки не предусматривали. В пресс-службе «Газпрома» комментировать «Ленте.ру» изменение маршрута проекта отказались, заверив, что «никаких проблем у проекта "Сила Сибири" нет».

Согласно расследованию «Ленты.ру», газопровод «Сила Сибири» столкнулся с серьезными проблемами из-за масштабных ошибок и нарушений при освоении Чаяндинского месторождения. Госкомпания рискует потерять 1,5 триллиона рублей и сорвать многомиллиардный контракт на поставку газа в Китай.

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