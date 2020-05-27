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«Газпрому» предложили потратиться на проблемы России

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Фото: Василий Дерюгин / «Коммерсантъ»

Гендиректор UC Rusal Евгений Никитин обратился к правительству России с предложением включить сибирские города Красноярск, Братск и Иркутск в программу газификации «Газпрома». Идея прописана в его письме от 30 апреля вице-премьеру Виктории Абрамченко, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

По мнению Никитина, без таких мер решить экологические проблемы указанных крупных промышленных центров невозможно. При этом Братск и Красноярск входят в федеральный проект «Чистый воздух», в рамках которого к 2024 году вредные выбросы в атмосферу в них должны упасть на 22 процента.

Глава UC Rusal напомнил, что компания тратит значительные средства на сокращение выбросов, однако когда ТЭЦ работают на угле, спасти ситуацию в одиночку она не в состоянии.

Он признал, что строительство газовой магистрали не входит в нацпроект «Экология», поэтому попросил Абрамченко скорректировать документ. Никитин считает, что «Газпром» должен изменить свои инвестиционные программы ради газификации российских регионов, что особенно важно в условиях эпидемии коронавируса и проблем в экономике.

Совокупную потребность Красноярска, Братска и Иркутска в газе глава UC Rusal оценил в 10,9 миллиарда кубометров в год, из них на нужды предприятий требуется чуть менее половины.

Никитин заметил, что если решать экологические проблемы без газификации, то серьезно вырастут безработица и расходы домохозяйств на модернизацию установок по сжиганию топлива.

Представитель «Газпрома» рассказал, что в 2020 году средства на работы по газификации указанных регионов не выделяются, а программа на 2021-2025 пока в разработке. Губернатор Красноярского края Александр Усс в конце прошлого года отмечал, что в течение ближайших трех лет говорить о газификации региона не приходится. Кроме того, край не в состоянии самостоятельно оплатить строительство магистрали, и ему требуется помощь «Газпрома» или федерального центра.

В последние годы Газпром, обладающий монополией на экспорт трубопроводного газа, занимался тремя крупными проектами — газопроводами «Северный поток-2», «Турецкий поток» и «Сила Сибири». Два из них завершены, хотя поставки пока не вышли на проектную мощность, а строительство «Северного потока-2» остановлено из-за санкций США.

Накануне посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон применит новые ограничительные меры, если Россия решит ввести маршрут в эксплуатацию.

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