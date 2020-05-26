США подтвердили планы новых санкций против «Северного потока-2»

Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил, что Вашингтон разрабатывает план по введению новых санкций в отношении российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС.

«Новые санкции находят одобрение всех партий», — отметил Гренелл. По его словам, законопроект может быть принят в кратчайшие сроки, несмотря на избирательную кампанию в преддверии президентских выборов в США, намеченных на ноябрь.

Материалы по теме Полный бак Нефти в мире становится все больше. Чем это грозит экономике? Нашли время Мировая экономика рухнула из-за коронавируса. Кто смог заработать на этом миллиарды?

Конечной целью ограничений является приостановка строительства газопровода или как минимум предотвращение ввода его в эксплуатацию.

В конце 2019 года США уже вводили санкции в отношении «Северного потока-2» и задействованных в его строительстве компаний. Из-за них работу по прокладке труб вынуждена была прекратить швейцарская Allseas.

Единственным акционером компании Nord Stream 2 AG, выступающей оператором газопровода, является «Газпром». Его иностранные партнеры имеют статус инвесторов — во избежание распространения на них американских или европейских санкций.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!