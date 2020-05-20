Европа отказала обоим «Северным потокам»

Европейский суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении исков операторов «Северного потока» и «Северного потока-2» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, которые требовали не распространять нормы обновленной газовой директивы ЕC на газопроводы из третьих стран. Об этом сказано в пресс-релизе на сайте суда.

Директива, в частности, требует, чтобы добывающая компания не владела трубопроводом, по которому ведется доставка газа. Для «Северного потока-2» требование актуально на отрезке в 12 морских миль у берегов Германии.

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Операторы подали иск в ноябре 2019 года. Они потребовали частично отменить поправки из-за слишком коротких сроков на выдачу исключений для попадающих под них проектов.

Ранее Федеральное сетевое агентство Германии отказало Nord Stream 2 AG в выведении газопровода из-под норм обновленной газовой директивы ЕС. Оператор еще может обжаловать это решение, но если его удовлетворят, то ФРГ вступит в конфликт с Евросоюзом.

Одним из следствий применения директивы к «Северному потоку-2» является ограничение его мощности в два раза. Директива требует бронирования 50 процентов мощностей для альтернативных поставщиков, но правом на экспорт газа в России обладает только «Газпром».

Ранее правила не применялись к морским маршрутам, теперь они касаются всех газопроводов, которые были построены после мая 2019 года. Россия пыталась доказать, что проект был полностью профинансирован до этого времени, а значит, его можно считать завершенным, но суд не принял эти аргументы.

Вместе с тем Nord Stream сообщил, что Федеральное сетевое агентство Германии разрешило вывести «Северный поток» из-под действия директивы. Решение было ожидаемым, так как он он завершен до указанной даты. Поставки по нему по-прежнему возможны в полном объеме, однако мощность его сухопутного продолжения, газопровода OPAL, с сентября прошлого года ограничена в два раза, поскольку такие условия содержались и в предыдущей версии нормативов.

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