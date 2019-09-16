«Газпром» заставили поставлять газ через Украину

Транзит российского газа через Украину вырос после того, как вступило в силу 50-процентное ограничение для «Газпрома» на использование мощностей газопровода Opal, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные европейских газотранспортных операторов.

Например, прокачка газа через станцию «Вельке Капушаны» на границе со Словакией увеличилась со средних в будние дни 145,4 миллиона кубометров до 154,7 миллиона.

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«Газпрому» ограничили доступ утром 14 сентября. Федеральное сетевое агентство Германии запретило компании-оператору OPAL Gastransport продавать российской компании дополнительные транзитные мощности.

Поводом для запрета стала победа Польши в иске на постановление Еврокомиссии от 2016 года, которое позволяло «Газпрому» почти полностью использовать Opal. Газопровод является сухопутным продолжением «Северного потока», поэтому на него не претендуют другие поставщики, но именно желание облегчить им доступ стало формальным поводом для удовлетворения иска Европейским судом. Тем не менее польская сторона не скрывала, что реальной целью обжалования постановления стало желание сохранить транзит российского газа через Украину.

В настоящее время «Газпром» имеет право прокачивать не более 12,8 миллиарда кубометров в год по Opal. До этого поставки могли достигать 23 миллиардов кубометров.

В «Газпроме» и правительстве России прорабатывают официальный ответ на решение суда. Министр энергетики России Александр Новак признал, что ограничение повлияет на переговоры по газу с Украиной и Еврокомиссией, а также затронет ситуацию с энергоснабжением европейских стран. Вице-премьер Дмитрий Козак не исключил, что вердикт обжалуют.

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