Россия ответила Европе по «Северному потоку»

Решение Европейского суда по доступу к газопроводу Opal повлияет на переговоры по газу с Украиной и Еврокомиссией, а также затронет ситуацию с энергоснабжением европейских стран. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» рассказал министр энергетики России Александр Новак, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время продолжается юридическая проработка вопроса на уровне «Газпрома» и министерства энергетики.

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Во вторник, 10 августа, суд отменил решение Еврокомиссии от 2016 года, которое увеличивало доступ «Газпрома» к газопроводу Opal. Эта магистраль является сухопутным продолжением «Северного потока». Ее полноценное использование позволяет транспортировать европейским потребителям до 10,2 миллиарда кубометров в год дополнительно.

В нынешних условиях «Газпром» имеет право занимать только половину Opal, то есть прокачивать не более 12,8 миллиарда кубометров в год. Остальные объемы должны заполнять независимые поставщики, хотя претендентов на это нет. До 2016 года Opal был загружен не полностью, после решения Европейского суда ситуация повторится. Недозагрузка Opal не позволит «Газпрому» исполнять контракты перед европейскими потребителями без транзита через Украину.

Действующий транзитный контракт России и Украины истекает в декабре 2019 года. Стороны пока не начали переговоры о проведении нового. Трехсторонняя встреча с участием ЕС назначена на 19 сентября.

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