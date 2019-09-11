Будущее «Северного потока-2» оказалось под угрозой из-за Польши

Полная загрузка Россией «Северного потока-2» газом после запуска проекта оказалась под угрозой из-за решения суда ЕС по газопроводу Opal. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Накануне Европейский суд по иску Польши отменил решение Еврокомиссии (ЕК) от 2013 года. Согласно этому решению «Газпрому» предоставлялся доступ к 90 процентам мощностей газопровода Opal (сухопутное продолжение «Северного потока» по территории Германии). Суд решил, что полный доступ к газопроводу может снизить транзит российского газа через Польшу и что своим решением ЕК нарушила принцип энергетической солидарности ЕС.

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Решение Европейского суда может сильно ударить по «Северному потоку-2», который Россия рассчитывает запустить в конце 2019 года. Теперь Москве будет сложно согласовать с ЕК приемлемый режим использования нового газопровода. Половина его мощности может оказаться недоступна для «Газпрома» из-за внесенных поправок в газовую директиву. Польша, ссылаясь на решение суда, наверняка будет утверждать, что новый газопровод тоже может нанести ей ущерб. «Это решение почти не оставляет шансов для “Северного потока-2” получить исключения», — сказала Мария Белова из Vygon Consulting.

Издание отмечает, что решение по Opal оказалось неожиданным, так как в начале 2018 года суд отклонил иск польской госкомпании PGNiG. Он также основывался на утверждении, что полный доступ «Газпрома» к Opal может снизить транзит газа через Польшу, поскольку российская сторона просто перебросит объемы на «Северный поток».

По словам Беловой, решение Европейского суда выглядит политически ангажированным, так как появилось за неделю до трехсторонних консультаций по транзиту газа между Россией, Украиной и ЕС, намеченных на 19 сентября. Решение суда аналитик считает попыткой надавить на Москву и заставить ее заключить долгосрочный транзитный контракт с Украиной.

Соглашение о транзите газа между Россией и Украиной истекает 31 декабря 2019 года. До этой даты Москва планировала запустить газопроводы «Северный поток-2» и «Турецкий поток», которые пойдут в обход Украины. Однако Россия столкнулась с проблемами при строительстве «Северного потока-2» из-за сопротивления Дании, в результате чего завершение строительства газопровода в этом году оказалось под вопросом.

Москва и Киев ведут переговоры о новом контракте. Украина вместе с ЕС настаивают на новом десятилетнем соглашении, однако «Газпром» планировал заключить с Украиной короткий транзитный контракт на один-три года. За это время компании удалось бы завершить «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Но на фоне решения Европейского суда российская сторона теперь не уверена, что «Газпром» сможет использовать новые мощности, даже если достроит их.

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