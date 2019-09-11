«Северный поток-2» сочли бессмысленным

Член Европейской комиссии по вопросам конкуренции, датский политик Маргрете Вестагер считает, что необходимости в газопроводе «Северный поток-2» не существует. Ее слова приводит немецкий телеканал N-tv.

«Постройка другого газопровода вдоль Nord Stream 1 не имеет смысла», — объявила Вестагер. По ее словам, «Северный поток-2» — не европейский проект, а Европа нуждается в газовой инфраструктуре.

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В среду, 11 сентября, газета «Коммерсантъ» сообщила, что полная загрузка Россией «Северного потока-2» газом после запуска проекта оказалась под угрозой из-за решения суда ЕС по газопроводу Opal.

Газопровод построен на 75 процентов. Операторы проекта обещают, что работы будут завершены в срок и первый газ пустят 31 декабря. Сроки могут затянуться из-за Дании: страна до сих пор не согласовала заявку на прохождение морского участка.

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