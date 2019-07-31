Названа дата запуска «Северного потока-2»

Первый газ по «Северному потоку-2» поступит до полуночи 31 декабря. Об этом сообщил глава австрийской компании OMV Райнер Зеле. Его выступление в ходе пресс-конференции, которая прошла в среду, 31 июля, опубликовано в Twitter.

Зеле уточнил, что 70 процентов трубопровода уже уложено по дну моря, задержек в реализации проекта не ожидается. Одновременно глава австрийской компании, которая выступает одним из инвесторов проекта, напомнил, что Дания до сих пор не дала разрешения на строительство. «Я не вижу никаких задержек со стороны датских властей», — рассказал он в эфире Bloomberg TV и подчеркнул, что пока что проект укладывается и в сроки, и в бюджет.

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Ранее в июле газета Financial Times сообщила, что август может стать критическим месяцем для строительства «Северного потока-2». «Если в ближайшие несколько недель мы не получим одобрения от Дании, то не уложимся в срок», — заявил источник, близкий к оператору проекта, компании Nord Stream AG.

«Северный поток-2» должен пройти по дну Балтийского моря и соединить Россию и Германию. Его запуск запланирован на конец 2019 года, но возможен перенос срока из-за позиции Дании. Копенгаген назвал газопровод угрозой государственности, а также заявил об опасности роста зависимости Европы от российского газа. Дания осталась единственной страной, которая пока не согласовала заявку на прохождение морского участка. Другие европейские государства — Германия, Швеция и Финляндия — уже выдали разрешения. Трубопровод пойдет в обход транзитных государств, в том числе, Украины, Белоруссии и Польши.

Предполагается, что запуск нового газопровода совпадет со сроком истечения контракта на транзит газа через территорию Украины. Договоренности о продлении транзита после 2019 года Москва и Киев пока не достигли.

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