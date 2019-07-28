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Назван решающий месяц для «Северного потока-2»

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Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Газопровод планировали запустить до 31 декабря 2019 года. Эта дата совпадает со сроком истечения контракта на транзит газа через территорию Украины. Договоренности о продлении транзита после 2019 года Москва и Киев пока не достигли.

«Если в ближайшие несколько недель мы не получим одобрение от Дании, то не уложимся в срок», — заявил источник, близкий к оператору проекта, компании Nord Stream AG. По словам другого собеседника издания, август будет критически важным месяцем для проекта, и то, что он уже почти наступил, «вызывает беспокойство, если не панику».

Однако Financial Times отмечает, что даже если России удастся получить разрешение датской стороны на прокладку газопровода через территорию королевства до конца августа, любая другая задержка также может иметь критическое значение для проекта и привести к срыву сроков поставок.

Между тем ранее глава совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков высказывал мнение, что Дания выдаст России разрешение на строительство в октябре. Этот срок совпадает с временем, которое, вероятно, потребуется компании для завершения экологической оценки по одной из заявок.

Дания остается единственной страной, которая не согласовала заявку на прохождение морского участка «Северного потока-2» через свою территорию, хотя ранее разрешения выдали другие европейские страны — Германия, Швеция и Финляндия.

«Газпром» подал три заявки на прокладку труб в датских водах: одна (на самый короткий путь) повторяет ранее согласованный маршрут первого «Северного потока» и проходит к югу от острова Борнхольм; вторая — по альтернативному маршруту, к северо-западу от острова. Третью заявку на юго-восточный маршрут по требованию датского регулятора проектная компания Nord Stream 2 подала в апреле.

В мае компания заявляла, что может подать в суд связи с затягиванием Данией выдачи разрешений на строительство газопровода в своей экономической зоне, поскольку та юридически относится к международным водам.

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