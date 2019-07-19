Дания покорится «Северному потоку-2»

«Газпром» ожидает, что Дания выдаст разрешение на прокладку газопровода «Северный поток-2» в своей экономической зоне в Балтийском море в октябре, пишет «Коммерсантъ».

«Мне кажется, что где-то в октябре они должны нам дать согласования, и тогда мы можем в конце года закончить этот крайне важный проект коммерческий, который Германия-то поддерживает», — заявил глава совета директоров компании Виктор Зубков.

По данным газеты, названный срок совпадает с тем временем, которое, вероятно, потребуется «Газпрому» для завершения экологической оценки по заявке южнее острова Борнхольм. Именно она должна быть одобрена, поскольку одобрение северного маршрута равнозначно признанию того, что процедура по южному была лишь затяжкой времени.

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Кроме того, Датское агентство по охране окружающей среды должно в ближайшие месяцы выдать разрешение на прокладку другого газопровода в том же самом районе — Baltic Pipe из Польши в Норвегию.

Ранее стало известно, что ведомство уже выдало разрешение на выход трубопровода на сушу на восточном побережье Дании. Следующий этап — получение разрешений от муниципалитетов по сухопутной трассе магистрали и на морской участок газопровода в датских водах.

Как пишет «Коммерсантъ», если Датское энергетическое агентство выдаст разрешение норвежскому газопроводу на морской участок, то оно увеличит свои риски в возможном судебном процессе.

В мае проектная компания «Северного потока-2» — Nord Stream 2 — уже заявляла, что может обратиться в суд в связи с затягиванием Данией выдачи разрешений на строительство в своей экономической зоне, юридически относящейся к международным водам.

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