Европа поможет Польше избавиться от «Газпрома»

Евросоюз выделит 215 миллионов евро на строительство газопровода Baltic Pipe («Балтийская труба»), который должен связать Польшу и Данию и снизить зависимость Варшавы от поставок российского газа, сообщается на сайте компании-оператора польской газотранспортной системы Gaz-System.
Соглашение о выделении субсидии было подписано между Gaz-System и Исполнительным агентством ЕС по инновациям и сетям (INEA). Помимо строительства морского участка Baltic PIpe, средства пойдут на модернизацию польской газотранспортной системы (ГТС), за которую отвечает Gaz-System.
Ожидается, что выделенных 215 миллионов евро хватит на покрытие 13 процентов общей стоимости газопровода, которая составит 1,7 миллиарда евро.
В настоящее время Польша закупает примерно две трети потребляемого газа за рубежом. Главный поставщик — российский «Газпром», с которым у польской PGNiG пописан долгосрочный контракт до 2022 года. Однако в последнее время власти этой страны неоднократно заявляли о желании снизить зависимость от российского топлива.
В 2018 году PGNiG подписала долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ) c американской Venture Global LNG. Также Варшава закупает топливо у Норвегии и Катара.
Baltic Pipe должен будет соединить Польшу и Данию с подключением норвежской ГТС, что упростит импорт газа и Норвегии. Ожидается, что газопровод начнет функционировать в 2022 году.