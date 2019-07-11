Отказ от «Северного потока-2» оставит Европу без дешевого газа

Отказ от реализации проекта газопровода «Северный поток-2» грозит европейским потребителям высокими ценами на газ. Об этом в интервью принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал глава австрийской компании OMV Райнер Зеле.

«Тогда у нас начнутся серьезные вопросы именно к энергопоставкам в Европу, у нас станет очень короткий рынок [газа]. Что произойдет на таком рынке? Цены на газ существенно повысятся, Европа будет платить намного больше за энергетику», — отметил Зеле.

По его словам, для такого сценария должны быть реализованы два условия: Дания не выдает разрешение на прокладку «Северного потока-2» в своих территориальных водах, а Россия и Украина не договариваются о продлении соглашения о транзите, срок которого истекает в конце нынешнего года.

При этом Зеле уверен, что «Северный поток-2» будет достроен в любом случае, даже если это произойдет с отставанием от графика, согласно которому ввод в эксплуатацию должен состояться в конце 2019 года. OMV вместе с еще четырьмя европейскими нефтегазовыми компаниями выступает финансовым инвестором проекта, единственным акционером которого является российский «Газпром».

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