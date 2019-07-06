Зеленский назвал единственный способ остановить «Северный поток-2»

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США планирует обсудить со своим американским коллегой Дональдом Трампом продолжение строительства газопровода «Северный поток-2». Об этом сообщает телеканал «112 Украина».

По его мнению, Трамп — единственный человек, который может повлиять на строительство «Северного потока-2». «Единственное решение этого вопроса — у меня будет встреча в США с президентом. Это единственный человек, который, я уверен, решит этот вопрос в пользу Украины», — заявил Зеленский.

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Также украинский президент предположил, что лидеры Франции и Германии Эммануэль Макрон и Ангела Меркель не будут выступать против строительства газопровода, поскольку на них оказывает давление местный бизнес. «Они ничего с этим сделать не могут», — сказал он.

Ранее 6 июля спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что встреча Трампа и Зеленского состоится в ближайшем будущем. По его словам, Вашингтон посылает украинскому лидеру сигнал о полной поддержке его реформ.

В конце текущего года Россия планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории. В Киеве опасаются, что из-за этого газотранспортная система страны окажется невостребованной. Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

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