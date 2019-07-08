«Северный поток-2» назвали ловушкой для Европы

Газопровод «Северный поток-2» станет энергетической ловушкой для Европы, говорится в заявлении «Нафтогаза Украины» в Facebook.

В украинской компании указали, что россияне смогут легко игнорировать демократические правила и диктовать Европе «свои политические прихоти» после того, как страны ЕС станут заложниками одного поставщика.

«В Кремле привыкли говорить на языке шантажа и силы. Мы это хорошо знаем, ведь Украина пережила и справилась с тремя энергетическими кризисами, которые устроил "Газпром"», — заявили в «Нафтогазе».

В конце текущего года Россия планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории. В Киеве опасаются, что из-за этого газотранспортная система страны окажется невостребованной. Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019 года.

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