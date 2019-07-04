Украина приготовилась к полному отказу от транзита российского газа

Компания «Нафтогаз Украины» готовится к полному прекращению транзита российского газа через украинскую территорию после 2019 года. Об этом сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко в своем Facebook.

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«К сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года», — констатировал он.

При этом Витренко подчеркнул, что позиция России по поводу прекращения транзита газа обусловлена не экономическими, а политическими причинами.

Ранее руководитель газового дивизиона украинского «Нафтогаза» Андрей Фаворов заявил, что в первом квартале 2020 года в транзите российского газа через Украину может произойти сбой, который может продлиться около трех месяцев.

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019-го. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории. В Киеве опасаются, что из-за этого газотранспортная система страны окажется невостребованной.

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