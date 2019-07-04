«Нафтогаз» приготовился к честным переговорам с Россией

Топ-менеджер украинской компании «Нафтогаз» Андрей Фаворов заявил РИА Новости, что Украина готова к честным переговорам с Россией о поставках и транзите газа.

Фаворов предположил, что встреча может быть проведена после выборов в Верховную Раду. По его словам, вопрос носит сугубо коммерческий характер и должен обсуждаться представителями компаний, однако стороны хотят превратить это в политическую игру.

«Коллеги хотят сделать из этого политические переговоры и ставят условия, которые заранее неприемлемы — отказаться от выигрыша в Стокгольме (в феврале 2018 года арбитражный суд обязал «Газпром» выплатить украинской стороне 2,56 миллиарда долларов — прим. «Ленты.ру»). Мы готовы к честным, открытым переговорам», — сказал он.

В конце июня первый замглавы аппарата правительства России Сергей Приходько заявил, что Москва готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». В ответ на это глава украинской компании Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» сохранит возможность судиться с «Газпромом», если российский монополист не будет придерживаться обещаний по сохранению транзита топлива через территорию страны.

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019-го. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории. В Киеве опасаются, что из-за этого газотранспортная система страны окажется невостребованной.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!