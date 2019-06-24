Украина ответила России по транзиту газа

«Нафтогаз» должен сохранить возможность судиться с «Газпромом», если российский монополист не будет придерживаться обещаний по сохранению транзита газа через украинскую территорию. Такое заявление глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сделал на своей странице в Facebook.

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По его словам, критически важным является выбрать такую модель разделения газотранспортной системы (ГТС) страны, которая позволит сохранить права «Нафтогаза» по уже поданным судебным искам.

Слова Коболева стали ответом на заявление первого замглавы аппарата правительства Сергея Приходько о том, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом».

Текущий контракт на транзит газа через территорию Украины истекает в конце 2019 года. До этого «Нафтогаз» намерен успеть завершить анбандлинг компании — отделение деятельности по транспортировке газа от его добычи и поставки. В компании выступают против модели с разделением собственности «Нафтогаза», отдавая предпочтение модели ISO — независимый системный оператор.

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