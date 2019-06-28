На Украине обвинили «Газпром» в срыве поставок газа

Исполнительный директор украинской компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил в Facebook, что «Газпром» нарушает обязательства по поставкам газа.

Витренко утверждает, что по текущему контракту «Газпром» должен поставлять «Нафтогазу» пять миллиардов кубометров газа в год по цене на уровне немецкого рынка. По его словам, компания не выполняет эти обязательства.

«Зато господин Миллер (председатель правления «Газпрома» — прим. «Ленты.ру») рассказывает о готовности вести переговоры о каких-то новых поставках по цене ниже, чем в Германии», — написал Витренко. Он усомнился в том, что Москва действительно хочет снизить цену на топливо.

Ранее Алексей Миллер заявил, что цена на газ для конечного потребителя на Украине будет снижена на 25 процентов, если украинская сторона проявит интерес к заключению нового контракта на поставку топлива напрямую. Также он посоветовал Украине в первую очередь думать не о будущем транзите российского газа, а о собственном газоснабжении.

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019-го. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории. В Киеве опасаются, что из-за этого газотранспортная система страны окажется невостребованной.

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