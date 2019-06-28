«Газпром» посоветовал Украине больше думать о собственном газоснабжении

Председатель правления компании «Газпром» Алексей Миллер посоветовал Украине в первую очередь думать не о будущем транзите российского топлива, а о собственном газоснабжении. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Миллера, вопрос будущих поставок газа через территорию Украины зависит, в частности, от продолжения реверсных закупок российского топлива у Словакии. Киев также должен определиться, по каким ценам он собирается поставлять ресурс. «Поставлять российский газ по реверсу из Европы, который, как мы знаем, значительно дороже, чем если бы это была прямая поставка, или нет — на этот вопрос ответ тоже должен быть дан», — отметил он.

Также глава «Газпрома» заявил, что, если украинская сторона проявит интерес к заключению нового контракта на поставку газа напрямую, цена для конечного потребителя на Украине будет снижена на 25 процентов. «Поэтому, когда говорят о том, когда начнете переговоры по транзиту, когда определитесь с объемами, когда определитесь, по какому законодательству, — это попытка поставить телегу впереди лошади», — добавил Миллер.

Действующий контракт на транзит газа из России через территорию Украины истекает 31 декабря 2019-го. В конце текущего года Россия также планирует запустить два газопровода — «Северный поток-2» и «Турецкий поток». Оба идут в обход украинской территории. В Киеве полагают, что на фоне этого газотранспортная система страны окажется невостребованной.

В июне Алексей Миллер заявил, что российская сторона готова предоставить Украине скидку на поставки газа в 25 процентов. В ответ на это «Нафтогаз» сообщил, что готов обсуждать любые новые контракты на поставку или транзит газа только в трехстороннем формате.

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