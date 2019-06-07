Украина ответила на предложение России возобновить поставки газа

Украинский «Нафтогаз» готов обсуждать с российским «Газпромом» любые новые контракты на поставку или транзит газа только в трехстороннем формате. Такое заявление глава украинской компании Андрей Коболев сделал на своей странице в Facebook. Слова прозвучали после предложения главы российской компании Алексея Миллера возобновить поставки газа на Украину и предоставить Киеву скидку.

По словам Коболева, Украине выгоднее покупать газ в Европе, а не в России. Он отметил, что по старому контракту Москва должна была продавать Киеву газ по 335 долларов за тысячу кубометров в первом квартале 2019 года. Стокгольмский арбитражный суд обязал Россию отпускать его по цене в 300 долларов. Киев же в этот период закупал топливо на Западе за 259 долларов.

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Во втором и третьем кварталах стоимость газа в Европе для «Нафтогаза» также будет выгоднее. Во втором квартале, согласно контракту, «Газпром» должен был продавать топливо за 326 долларов, а Украина закупает его за 212 долларов. В третьем квартале цена Москвы на газ должна была бы быть на уровне 315 долларов, а Киев будет получать его за 178 долларов.

«При каких условиях Газпром, который не хочет поставлять Украине газ даже по очень выгодной для него цене, пойдет на радикальное снижение [стоимости]? [За] прощение долга "Газпрома" перед "Нафтогазом", отказ от арбитражных споров, не применение европейских правил в газовой сфере?» — написал Коболев. Он отметил, что такой сценарий для России означал бы дополнительные миллиардные прибыли, а для Украины — экономические потери и возвращение к зависимости от Москвы.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер подтвердил, что российская сторона готова предоставить Украине скидку на поставки газа в 25 процентов и начать соответствующие переговоры. Миллер добавил, что вопрос поставок газа Украине важнее, чем вопрос восстановления транзита топлива через украинскую территорию.

Украина прекратила закупать газ у России в 2015 году и перешла на реверсные поставки из Европы. В 2018 году Миллер сообщил, что подготовка к разрыву договора займет от 1,5 до двух лет. Сам же контракт истекает 31 декабря этого года. Тогда же заканчивает действие транзитный контракт.

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